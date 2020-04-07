Borçka'da, karantinanın 5'inci günü
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Borçka'da, karantinanın 5'inci günü

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, 5'inci güne girildi.

07.04.2020 12:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:52
Borçka'da, karantinanın 5'inci günü
TÜRKİYE'de koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 gün boyunca karantinaya alınan ilk ilçe Artvin Borçka'da, 5'inci güne girildi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede, halk evlerinden çıkmıyor. 

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 15 günlüğüne karantinaya alınan Artvin'in Borçka ilçesinde, 5'inci günde sokaklar bomboş kaldı. Bölge halkı, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak dışında evlerinden çıkmıyor. Balkon ve pencerelere çıkarak hava alanlar, boş cadde ve sokakları seyrediyor. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bankalar, eczaneler ve fırınlar aralıklarla dezenfekte ediliyor.

'SAĞLIK AÇISINDAN İYİ'İlçenin karantina altına almasından sonra ticari faaliyetlerde düşüş yaşandığını belirten esnaftan Abdurrahman Çakar, "Temizlik ve toplumsal kurallara uyarak dükkanımızı açıyoruz. Karantinadan dolayı kimse gelmiyor ama açmış olmak için açıyoruz. Öğlen sonra işler biraz daha açılıyor. Alışverişi yapıp geri gidiyor. Genelde sokaklarımız bomboş bu pek alışmadığımız bir durum" diye konuştu.İlçede inşaat malzemeleri satan Salih Zeki Güveli de "Karantinadan sonra ticari anlamda işlerimiz durdu. Vatandaşımız köyden inemiyor. Bizim işimizde onlara bağlı, inenler de çok acil ihtiyaçları olduğunda iniyor. Sağlık açısından bakarsak, bu salgın yeter ki son bulsun. Minimum zararla atlatalım da ticaretimiz olmasın. Borçka halkı karantinaya tahmin ettiğimden daha fazla uyuyor. Ben bu kadar beklemiyorum. İnşallah bu süreci sıkıntısız atlatırız" dedi.

Zeki Öz ise "Karantina kararı alındığı ilk günlerde insanlar pek duyarlı davranmıyordu. Sonraki günlerde vatandaşımız daha duyarlı sokağa çıkma sayılarında düşüş var. Acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmıyorlar. İhtiyaçlarını karşılayanlar da hemen evine gidiyor" diye konuştu.


- Artvin

Kaynak: DHA

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