Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi
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Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi

24.02.2021 22:00 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:04
Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi

ARTVİN'de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü, iş makinasının bir kısmı enkaz altında kaldı.

ARTVİN'de bir inşaatın temel kazısı sırasında istinat duvarı çöktü, iş makinasının bir kısmı enkaz altında kaldı. İnşaatın bitişiğindeki 14 katlı, 52 haneli bina ise tedbir amacıyla boşaltıldı. 

Borçka ilçesi Yeniyol mahallesi Çoruh Caddesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki istinat duvarı çöktü. Göçük sırasında çalışma yapan iş makinasının bir kısmı toprak ve moloz yığınları altında kaldı. Çöken duvarın bitişiğindeki 14 katlı, 52 haneli binada oturanlar ise tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 


Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi
Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi
Borçka'da istinat duvarı çöktü, 14 katlı bina tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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