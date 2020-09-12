Borçka'da iki köy karantinaya alındı
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Borçka'da iki köy karantinaya alındı

Borçka'da iki köy karantinaya alındı Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesine bağlı iki köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Borçka'da iki köy karantinaya alındı
12.09.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:06

Borçka'da iki köy karantinaya alındı

ARTVİN - Artvin'de Korona virüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren karantinaya alınan Borçka ilçesine bağlı iki köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Artvin Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında Borçka ilçesine bağlı Çifte Köprü ile Kaynarca köyü, 15 gün süreyle karantinaya alındı. Gece yarısı başlatılan karantina uygulamasıyla köylerin giriş ve çıkışları, jandarma kontrolü altında yapılıyor.

Karantina uygulamasından haberdar olmayanların da köylerinden çıkışlarına izin verilmedi. İlçede daha önce ilçe merkezi ile 2 köy karantina altına alınmıştı.

Kaynak: İHA

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