Borçka'da elektrik kesintisi yapılacak Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacak.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirciler yüksek gerilim enerji nakil hatlarında yapılacak çalışmalar sırasında can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için 25 Temmuz Cumartesi günü elektrik kesintisi yapılacak.

Kesinti, 12.00-16.00 saatleri arasında Demirciler, Kaleköy, Düzköy, Fındıklı, Çifteköprü köyleri, Cevizli mevki, Cankurtaran tünelleri ve Çifteköprü HES işletmesinde uygulanacak.

Kaynak: AA