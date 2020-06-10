Borçka'da elektrik kesintisi
Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
10.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:38
Artvin'in Borçka ilçesinde programlı elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Çoruh Elektrik Dağıtım AŞ İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Borçka ilçesi köy şebekelerini besleyen yüksek gerilim şebekesi güzergahında bakım onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, bu sebeple 11 Haziran Perşembe ve 13 Haziran Cumartesi günleri 09.00-17.00 saatleri arasında Atanoğlu, Düzenli, Camili, Efeler, Uğur, Kayalar, Maral köylerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.
Kaynak: AA