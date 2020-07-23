Borçka Belediye Başkanı Orhan'ın acı günü
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın vefat eden kayınpederi Esat Bekiroğlu, toprağa verildi.
23.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:13
Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın vefat eden kayınpederi Esat Bekiroğlu, toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesinde dün vefat eden Bekiroğlu'nun (81) cenazesi, Borçka Merkez Camisi'ne getirildi.
Bekiroğlu'nun cenazesi, İlçe Müftü Vekili Hasan Hüseyin Kırbıyık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Adagül köyündeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Bekiroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA