Borç yapılandırması nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması ödemesi!

Borç yapılandırması nedir? Borç yapılandırması nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması ödemesi! Borç yapılandırması hangi bankalara yatırılır? Borç yapılandırması hangi durumlarda yapılır?

İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir, SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmış olabilirsiniz. Bu durumlarda Borç yapılandırması nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması ödemesi!

BORÇ YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

Trafik para cezalarından gümrük vergilerine kadar birçok borcu kapsayan vergi borcunda yapılandırma, borcun 6, 9, 12 ve 18 ay gibi vadelerde taksitlendirilmesine dayanır. Vergi borcunda yapılandırma borcu oluşturan ana paranın taksitlendirilerek ödenmesi ve geçmiş dönemde borca yönelik cezaların kaldırılması gibi detayları kapsar.Vergi borcu yapılandırma işlemleri için yapılacak olan başvuruların internet üzerinden uygulanması mümkün olmaktadır. Internet üzerinden yapılacak vergi borcu yapılandırma işlemleri ile ilgili gerekli detayları vergi borçluları tarafından incelenmesi ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaların takip edilerek başvuruların yapılması gerekmektedir.Borç yapılandırma işlemleri çevrimiçi olarak Gelir İdaresi Başkanlığı resmî sitesi ile e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Bizzat yapılacak başvurular ise tüm vergi dairelerinden yapılabilmektedir.E-Devlet üzerinden borcunuzu sorgulayabilir ve yapılandırabilirsiniz:

İnternet üzerinden vergi borcu yapılandırılmasında ilk olarak Gelir İdare Başkanlığı (GİB) İnternet sitesine girilir.

"İnternet Vergi Dairesi" giriş ekranına kimlik bilgileri girilmesinin ardından borca ilişkin açılan sayfadaki başvuru formu doldurulur.

Borca ilişkin ekranda telefon, adres ve e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri girilerek yapılandırılmak istenen borçlar seçilir ve ödeme bölümünde taksitler belirlenir.

Borçlu olunan vergi dairesi ve vergi dairesinin bağlı olduğu il seçilerek borcu yapılandırma işlemi için "EVET" seçeneği seçilerek işlem onaylanır.

Onaylama işleminden sonra açıklamaları okuyup kabul ettiğine dair onay verilerek işlem tamamlanır.

İşlemin tamamlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma işlemini sona erer.

BORÇ YAPILANDIRMASI TARİHİ

İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart. Peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.