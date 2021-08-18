Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
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Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos

Borç yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Ağustos
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ülke genelinde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'ta sona eriyor.

Ülke genelinde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren vergi ve ceza borçlarına yönelik yapılandırma fırsatı 31 Ağustos'ta sona eriyor.

İlkadım Belediyesi, belediyelere ödenmesi gereken birikmiş vergi borçlarının yapılandırılmasında son günün 31 Ağustos 2021 olduğunu duyurdu. Yapılandırmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun" kapsamında yapılacak. İlkadım Belediyesine borçlu vatandaşlar, yapılandırma işlemlerini belediyenin web sitesinden online olarak yapabileceği gibi belediye hizmet binasında yapabilecek. Mükellef vatandaşlar, 30 Nisan 2021 ve öncesi emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, işgal harcı, eğlence vergisi, ve dava konusu olan borçlarını yapılandırabilecek. Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen vatandaşlar, 31 Ağustos 2021'e kadar yazılı olarak başvuruda bulunabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi imkan bulunduruyor. İlk taksit ödeme süresi ise 30 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek. Borçlu vatandaşlar azami taksit süresi 18 eşit taksit olarak belirleyebileceği gibi 6, 9 ve 12 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden de faydalanabilecek. Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde katsayı uygulanacak.

"Son gün 31 Ağustos"

Konuyla ilgili hatırlatma yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Vatandaşlarımız çıkarılan yasa ile birlikte geçmiş dönemlere ait ile emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ve kanun kapsamında yer alan borçlarla ilgili yapılandırabilecek. Borcu olan vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için 31 Ağustos Salı gününe kadar yapılandırma için başvurmaları gerekiyor. 18 aya kadar taksitlendirme imkanı da sağlayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların İlkadım Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Gelir Birimi'ne müracaat etmeleri gerekiyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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