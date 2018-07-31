Borç Yapılandırma İçin Bugün Son Gün

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamındaki alacakların yapılandırılmasında bugün son gün. Son başvuru gününün 31 Temmuz Salı olduğu yapılandırma imkanından yararlanmak isteyenler vergi dairelerine gitmeden, www.gib.gov.tr ile e-devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de müracaatta bulunabiliyor. Yığılma yaşanmaması için vatandaşların son günü beklemeden başvuruda bulunması önem taşıyor.

İşte yapılandırma hakkında merak edilenler:

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

31 Mart 2018 ve öncesi döneme ait tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi, askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.

NE KAZANDIRACAK?

Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak.

İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

18 TAKSİT İMKANI

Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak. Taksitler 2 aylık dönemler halinde ödenecek. İdari para cezalarında ise peşin ödemede ana parada da indirim imkanı var.

NASIL VE NEREYE BAŞVURULACAK?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor.

Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten www.gib. gov.tr, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak. Vergi daireleri bugün saat 23.59'a kadar açık olacak.

BİRDEN FAZLA VERGİ DAİRESİNE BORÇLAR İÇİN NASIL BAŞVURULACAK?

Birden fazla vergi dairesine olan borçlar için, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmak gerekiyor. Bu başvurular internetten de yapılabiliyor..

24 MİLYARLIK YAPILANDIRMA

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yapılandırma kapsamında 633 bin 740 sigortalının başvurduğunu söyledi. Selçuk, "Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar lira borç yapılandırıldı" dedi. Bu dönemde 158 bin 700 (BAĞKUR) sigortalı da 4,1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulundu.

TARİHİ FIRSAT İÇİN SON ÇAĞRI

Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Yıldırım Bozbıyık, yeniden yapılandırma kanununun devlete borcu olan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek "Vatandaşlarımıza tarihi fırsatı değerlendirmeleri için çağrı yapmak istiyorum." dedi.