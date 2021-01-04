Borç yapılandırma başvuru ekranı! Borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma nedir? KYK, SGK, MTV borç yapılandırma!
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Borç yapılandırma başvuru ekranı! Borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma nedir? KYK, SGK, MTV borç yapılandırma!

04.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:55
Borç yapılandırma başvuru ekranı! Borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma nedir? KYK, SGK, MTV borç yapılandırma!

Vergi, gecikme faizleri, trafik cezaları gibi problemlerde başvurulabilecek Borç yapılandırma başvuru ekranı! Borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma nedir? KYK, SGK, MTV borç yapılandırma!

Mecliste kabul edilen Borç yapılandırma başvuru ekranı! Borç yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma nedir?KYK, SGK, MTV borç yapılandırma! Detaylar haberimizde.

BORÇ YAPILANDIRMA NEDİR?

SGK borcunuzu ödeyememiş ya da Motorlu Taşıtlar Vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmış olabilirisiniz. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder. Bu gibi durumlar sonucu yapılan kanunla zaman zaman borç yapılandırması yapılarak ödeme kolaylıkları sağlanır. Borçlu olduğunuz miktar için istenen belgeler ile birlikte yetkili mercilere başvurarak borcunuzu bütçenize uygun olacak şekilde yapılandırarak ödeyebilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden borcunuzu sorgulayabilir ve yapılandırabilirsiniz: İnternet üzerinden vergi borcu yapılandırılmasında ilk olarak Gelir İdare Başkanlığı (GİB) İnternet sitesine girilir. "İnternet Vergi Dairesi" giriş ekranına kimlik bilgileri girilmesinin ardından borca ilişkin açılan sayfadaki başvuru formu doldurulur. Borca ilişkin ekranda telefon, adres ve e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri girilerek yapılandırılmak istenen borçlar seçilir ve ödeme bölümünde taksitler belirlenir. Borçlu olunan vergi dairesi ve vergi dairesinin bağlı olduğu il seçilerek borcu yapılandırma işlemi için "EVET" seçeneği seçilerek işlem onaylanır. Onaylama işleminden sonra açıklamaları okuyup kabul ettiğine dair onay verilerek işlem tamamlanır. İşlemin tamamlanmasının ardından vergi borcu yapılandırma işlemini sona erer.

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