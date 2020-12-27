Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık
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Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

27.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:36
Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vergi ve cezalara getirilen düzenlemeyle vatandaşın belediyeye olan borçlarını 31 Aralık'a kadar yapılandırabileceklerini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyeye olan vergi borçlarının 7256 sayılı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun kapsamında yapılandırılma işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, belediyeye borcu olan ve ilgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların işlemlerini Tepebaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak ya da internet üzerinden online olarak yapabilecekleri kaydedildi.

İnternet üzerinden işlem yapacak vatandaşlar, tepebasi.bel.tr internet adresinden "Online İşlemler" başlığını tıklayarak, "E-Belediye" sekmesini seçiyor. Açılan sayfada "7256 Yapılandırma Başvuru" seçeneğini tıklayan vatandaşlar, sicil ve telefon gibi bilgilerini girdikten sonra taksit seçeneğini belirliyor. Sistemden cep telefonuna gelen onay mesajının ardından vatandaşlar, sistemin yönlendirmesi ile yapılandırma işlemini tamamlamış oluyor. Belediye yetkilileri ayrıca peşin ödeme yapılması halinde gecikme faizinin yüzde 90 oranında silinmesi imkanının bulunduğu yapılandırma kapsamında borçların 2 aylık dönemler halinde 6, 12 ve 18 taksitte ödenebildiğini hatırlattı.

Konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar ise, 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından Tepebaşı Belediyesi'ne ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Borç yapılandırılmasında son gün 31 Aralık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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