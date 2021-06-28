Son dakika gündem: Borç tartışmasında öldürüldü
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Son dakika gündem: Borç tartışmasında öldürüldü

Son dakika gündem: Borç tartışmasında öldürüldü
Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Borç tartışmasında öldürüldüANKARA'da cam ustası Dursun Ilgaz (48), 60 bin liralık borcunu ödemediğini iddia ettiği pencere-kapı imalatçısı İsmail Alamış'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü.

Borç tartışmasında öldürüldü

ANKARA'da cam ustası Dursun Ilgaz (48), 60 bin liralık borcunu ödemediğini iddia ettiği pencere-kapı imalatçısı İsmail Alamış'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Cam ustası Dursun Ilgaz, İsmail Alamış'ın Ziraat Caddesi'ndeki evine giderek, borcunu ödemesini istedi. Burada Ilgaz ile Alamış arasında tartışma çıktı. Ilgaz, tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkarıp, yanında annesi de bulunan İsmail Alamış'a ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan İsmail Alamış, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Alamış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yapılan çalışmayla olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı. Ilgaz ifadesinde, İsmail Alamış ile aralarında para meselesi nedeniyle dava olduğunu, 60 bin liralık borcunu ödemediği için de vurduğunu ileri sürdü.

'Kişilerin huzur ve sükünunu bozma' ve 'tehdit' suçlarından suç kaydı bulunan Dursun Ilgaz'ın sorgusu sürüyor.

Son dakika gündem: Borç tartışmasında öldürüldü
Son dakika gündem: Borç tartışmasında öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz

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