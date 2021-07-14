ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
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ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te, Erdal A. (42) alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi Celal A.?yı (41) tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

İZMİT'te, Erdal A. (42) alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kardeşi Celal A.?yı (41) tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu. Yaralanan Celal A. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, İzmit Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Galericiler Sitesi'nde bulunan bir dükkanda meydana geldi. Erdal A. ile kardeşi Celal A. arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, Erdal A. tabancasını ateşleyerek kardeşi Celal A.'yı bacağından vurdu. Erdal A. bir el ateş ettikten sonra dükkandan kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sol bacağından yaralanan Celal A. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın gerçekleştiği dükkanda inceleme yapan polis ekipleri, Erdal A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU
ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KARDEŞİNİ BACAĞINDAN VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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