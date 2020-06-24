Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitlediler
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Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitlediler

- Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitlediler Ödeyemediği için darp edilen vatandaşı ölmekten polis ekipleri kurtardı Vatandaşı rehin alıp, para için darp eden şahıslar suçüstü yakalandı Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç...

24.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:26

- Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitlediler

Ödeyemediği için darp edilen vatandaşı ölmekten polis ekipleri kurtardı

Vatandaşı rehin alıp, para için darp eden şahıslar suçüstü yakalandı

Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde borç tahsil etmek için bir vatandaşı rehin alıp darp ettikten sonra dolaba kilitleyen 6 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 21 Haziran tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A., ve Ş.A. isimli 6 şahıs, kendilerine borcu olan R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsil etmek için zorla ilçede bulunan bir iş yerine getirdiler. Şahıslar cep telefonunu gasp edip iş yerinde şahsı uzun bir süre boyunca darp etti. Olayla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Dolabın içine kapatılan vatandaş baygın halde bulundu

Polis ekipleri belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda R.T. isimli vatandaş iş yerinde kilitlendiği dolap içerisinde yarı baygın halde bulundu. Ekipler tarafından iş yerinde bulunan E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A., ve Ş.A. isimli 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi

Yarı baygın halde bulunan vatandaş hastaneye kaldırılırken, yakalanan şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tedavi altına alınan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinde şahısların R.T. isimli vatandaşı, borçlarını tahsis etmek için zorla iş yerinde tuttukları ve uzun süre darp ettikleri belirlendi. Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Borç tahsili için darp ettikleri vatandaşı dolaba kilitlediler

Kaynak: İHA

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