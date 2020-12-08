Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (2)
08.12.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:31
alacak nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak, ağır yaralanan Fatih Sunman, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak, ağır yaralanan Fatih Sunman, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KAVİS