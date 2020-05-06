Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
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Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Borç kavgasında 3 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı
06.05.2020 18:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:13

BURSA'da, Şehmus Ö. (51), borç para verdiği Abdulvahap M. ve ailesiyle arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı.

BURSA'da, Şehmus Ö. (51), borç para verdiği Abdulvahap M. ve ailesiyle arasında çıkan kavgada 3 kişiyi bıçakladı. Olayın ardından kaçan Şehmus Ö.'nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gidip yeniden kavga çıkardı. Polisin biber gazı kullanarak ayırdığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 15.45 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmus Ö., yaklaşık 10 bin TL para verdiği Abdulvahap M.'nin iş yerine gidince ikili arasında borç nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, Abdulvahap M.'nin akrabaları Ramazan M. ve Ferman M.'nin de dahil olmasıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Şehmus Ö. bıçakla kavga ettiği 3 kişiyi yaraladı. 3 kişi kanlar içinde yer yığılırken, Şehmus Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

YENİDEN KAVGA ÇIKTI

Bir süre sonra kavgayı öğrenen Şehmus Ö.'nün yakınları, Abdulvahap M.'nin iş yerine gitti. Resul Ö. (19), Abdurrahman Ö. (22) ve Fırat Ö. (28) de iş yerinde bulunan Abdulvahap M.'nin yakınlarına saldırdı. 2 aile arasında yeniden çıkan kavgada, taraflar birbirine çekiçle saldırdı. Kavgada, Resul Ö. hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla iş yerine gelen polis, kavga eden grubu biber gazı kullanarak dağıttı. Kavgaya karışan Şehmus Ö., Resul Ö., Fırat Ö. ve Abdurrahman Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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