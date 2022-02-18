Borç istediği tanıdığının 10 bin lirasını çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tanıdığının içinde 10 bin lira bulunan poşetini kapkaç yönetimiyle çaldığı öne sürülen zanlı, yakalandı.

İddiaya göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden F.K, sattığı motosikletinin parası olan 10 bin lirayı bir poşete koyarak kardeşi ile bankaya yatırmaya giderken, Mihrican Hatun Sokak'ta mahalleden tanıdıkları K.A. (22) ile karşılaştı.

Borç istediği ancak olumsuz yanıt aldığı F.K'nin elindeki poşeti alan K.A, kaçtı. İhbar üzerine çalışma yürüten İlkadım Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlıyı ikametinde yakaladı.

Çalınan paranın 8 bin 600 lirasının bulunduğu olayda şüpheli gözaltına alındı. İlyasköy Polis Merkezi'ndeki ifadesinde, eksik olan 1400 lirayı harcadığını, daha sonra vereceğini söyleyen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.