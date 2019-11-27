Borç- alacak nedeniyle 3 aracı ateşe verdi

27.11.2019 02:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 02:27

alacak nedeniyle 3 aracı ateşe verdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Ö.D. (27), aralarında borç-alacak meselesi olduğu Serdar Yumru'nun kamyonetini ve yanında park halinde bulunan iki otomobili ateşe verdi. Olaydan sonra kaçan Ö.D., yakalandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Subaşı Mahallesi Kervan Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halindeki Serdar Yumru'ya ait 45 AAS 566 plakalı kamyonet, Ersoy Yıldırım'a ait 45 ZC 9093 plakalı otomobil ile Hakan Göker'e ait 35 PDP 41 plakalı otomobil kundaklandı. Araçların yandığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek araçların tamamen yanması engellendi. Görgü tanıklarının ifadesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ö.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'HEM BORCU VAR HEM DE GELMİŞ ARABAMI YAKMIŞ'

Olaya ilişkin araç sahiplerinden Serdar Yumru yaptığı açıklamada, Bu araçları yakan şahıstan 20 bin lira alacağım var. 9 aydan beri bu parayı ödemiyor. Bugün alacağımla ilgili tartışma yaşadık kendisiyle. Hepsi bu kadar. Gelmiş burada, evimin önünde arabamı ve diğer araçları yakmış. Hem borcu var, hem de gelmiş arabamı yakmış dedi.

Kaynak: DHA