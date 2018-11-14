Mustafa Cengiz: Kulübün Borç Alacak Farkı 1 Milyar 226 Milyon TL

Mustafa Cengiz, Galatasaray Kulübü Kasım Ayı Divan Toplantısı'nda mali konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Son 3 aydaki zararlarının 117 milyon TL olduğunu belirten Cengiz, "Galatasaray'a yeniden ceza verilmesi için dua edenlere, dilekçe yollayanlara, telefon açanlara, kendi kişisel ilişkilerini Galatasaray aleyhine kullananlara sesleniyorum; hedefinize ulaşamayacaksınız. Galatasaray her gün bağımsız denetim kurulları tarafından artı UEFA bize kendi bağımsız denetimi ile denetim yapıyor. UEFA bize ikinci defa anlaşma yaptığında kendi içinde ayağa kalkanlar oldu. Biz 4 yıllık sözleşme imzaladık, bitti." diye konuştu.

"CAS'IN ALEYHİMİZE ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Her gün UEFA ile uğraştıklarını ifade eden Cengiz, "UEFA 177 milyon Euro zarar ettiniz oysaki en fazla 5 milyon TL etmeliydiniz dedi. Bunların bize ceza verme yetkileri vardı. Anlaşmayı iptal edip, 2+1 yıl men ve para cezası vardı. İtiraz eden hakem heyeti. Biz 4 ay konuştuk. Sonuçta peki yeniden yargılayalım dediler. Biz buna da itiraz ettik. Biz yargılandık dedik CAS'a başvurduk. CAS'ın aleyhimize çıkması mümkün değil. İnşallah lehimize çıkacak. Bizim tuttuğumuz mali yol sağlam." şeklinde konuştu.

"8 AYDA 154 MİLYON TL GİŞE GELİRİ"

Mali tablolar hakkında bilgi veren Başkan Cengiz, "1 milyar 666 milyon TL gider var. 7 milyon TL'ye yakın kasada para var. Şampiyonlar Ligi geliri 202 milyon TL. Yayın gelirini maalesef alamadık. En övüneceğimiz şey gişe geliri. 8 ayda 154 milyon TL gişe geliri. İşte taraftarın ve sizlerin gücü bu. Sermaye arttırımı geliri 147 milyon TL. Seyircinin desteği daha çok büyük. Şampiyon olduk, herkes unuttu. Biz şampiyon olmamış zor durumdaymışız gibi bizlere bazı taraftarlar kızıyorlar. Şükretmesini de bilelim." açıklamasını yaptı.

"8 AYLIK DÖNEMDE 101 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİK"

Futbolculara 345 milyon TL birikmiş borçları ödediklerini açıklayan Cengiz, "Sıfıra geldik ama zorlanıyoruz. Devletin buna destekte bulunması lazım. Özel değil bütün takımlara. 8 aylık dönemde 101 milyon TL vergi ödedik. Bunun içinde ilk defa amatör kulüpler 20 milyon TL geri ödeme aldık. Bu kadar yokluğun içinde ödedik. Biz faktoringden alınan kredileri sıfırladık." açıklamasında bulundu.

"BUGÜN İTİBARİYLE BORÇ-ALACAK FARKI 1 MİLYAR 226 MİLYON TL"

Borç-alacak tablosunu açıklayan Mustafa Cengiz, "Biz yönetime geldiğimizde borç-alacak tablosu 1 milyar 172 milyon TL'ydi. Yani 252 milyon euro. Bugün itibariyle 1 milyar 226 milyon TL. 20 milyon euro azalmış. 231 milyon euroya düşmüş. TL'de artış gibi var, yaklaşık 40 milyon. Yüzde 60 kur artışı oldu artı faiz yükü var. Bu normal seyrinde gitseydi 1 milyar 800-900 mertebelerinde gitmesi gerekirdi. Biz 600-700'de tuttuk." ifadelerini kullandı.