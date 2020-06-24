'Boralar' taburu, Tokat'a döndü
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'Boralar' taburu, Tokat'a döndü

TOKAT Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, kente döndü.

'Boralar' taburu, Tokat'a döndü
24.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:17

TOKAT Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, Barış Pınarı Harekatı'ndaki görevlerini tamamlayarak, kente döndü.

Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' olarak adlandırılan Özel Hareket Taburu'nda görevli 240 komando, 9 ay önce düzenlenen törenle dualar eşliğinde Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyondaki görevlerini tamamlayan komandolar, dün Tokat'a döndü. Komandolar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay tarafından Tokat Havalimanı'nda karşılandı. Askeri uçaktan sosyal mesafe kuralına göre inen komandolar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra otobüslerle taburlarına gitti. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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