Bora: "Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz"
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Bora: "Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz"

24.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:37
Bora: 'Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz'

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Yetenek ve bilgilerine sonuna kadar inandığımız her bir çalışanımızın katkısı ile birlikte tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz" dedi.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Yetenek ve bilgilerine sonuna kadar inandığımız her bir çalışanımızın katkısı ile birlikte tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz" dedi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (YEDAŞ) geleneksel hale getirdiği "Performans ve Strateji Çalıştayı" bu sene pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde elektrik dağıtım sektörüne kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayı amaçlayan YEDAŞ, 2020 yılındaki ideallerinin, ortak hedeflerinin ve çalışmalarının sonucu elde edilen sürdürülebilir başarısının öyküsünün anlatıldığı ve değerlendirildiği sunumlarda, 2021 yılı hedeflerinin paylaşımı yapıldı.

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora toplantının açılış konuşmasında, "Sürdürülebilirlik anlayışı ve ileri teknoloji uygulamaları ile sektöre yön veren yeni nesil enerji şirketi olmak. Bu vizyona doğru emin adımlar ile ilerlerken, yöneticiler ile online platformda bir araya gelerek 2020 yılı hedef gerçekleşmelerimizi ve paydaşlarımıza değer katan önemli çalışmalarımızı değerlendirdik. Gelinen noktanın, hedeflerin önemine dikkat çekerek, geriye dönüp baktığımızda 2020 yılı içerisinde gerçekleşen tüm projelerin başarıları takım ruhuna dayanıyor. Geldiğimiz nokta şuan için herkesçe takdir edilen, sizlerin de övünerek anlatacağınız bir noktadır. Önemli olan gelinen bu noktayı daha üst seviyelerde tutmak, başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde devamını sağlamaktır. 2021 yılı içerisinde de başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışmalarına devam edecek, azimli ve başarıya susamış sorumluluk bilincine sahip güçlü bir takımın olduğunu görüyorum. YEDAŞ çalışanları vizyonu ve misyonunun gerektirdiği şekilde hatasız, kusursuz, işinin lideri olmalıdır. 'YEDAŞ için sözümüz var' mottosunda gerçekleştirdiğimiz toplantımızda 2021 yılı hedeflerimize ulaşabilmek için planlama ve stratejik düşünme sürecimizi de gözden geçirdik. Yetenek ve bilgilerine sonuna kadar inandığımız her bir çalışanımızın katkısı ile birlikte tüm hedeflerimize ulaşacağız. Rol model bir şirket olmanın gerekliliğini yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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