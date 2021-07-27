Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!

Bora Koçyiğit'in PUBG turnuva sistemi hakkındaki düşünceleri haberimizde!

SuperMassive Blaze'in kurucu ortaklarından biri olan Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı.

Bora Koçyiğit, görüşlerini kişisel Twitter hesabı üzerinden "Biz olarak 'a olan inancımız ile yatırımları arttırarak devam ediyoruz ama her turnuva farklı formatta oynanan turnuvalar hem bizlerin hem oyuncuların hem de izleyicilerin akıllarını ciddi şekilde karıştırıyor bana göre. wwcd - most chicken - sıralama bazlı format. Ben oyuncuların sürekli değişen formatlarda oynamaktan mutlu olduklarını hiç sanmıyorum. Keşke bu işe bir kulak verilse ve oyuncuların en mutlu oldukları format belirlenip ona göre fikslense." sözleriyle paylaştı.

Bora Koçyiğit'in belirttiği durumun aynısından PUBG profesyonel espor oyuncularından duymakta mümkün. Paylaşımın altına gelen yorumlara göz attığımızda oyuncuların da mevcut turnuva sisteminden yakındığını görüyoruz.

Organizasyonların ve takımların turnuva sisteminden bu denli yakınması acaba PUBG tarafından dikkate alınacak mı? Bu sorunun cevabını belki de kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros