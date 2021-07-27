Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!

Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bora Koçyiğit'in PUBG turnuva sistemi hakkındaki düşünceleri haberimizde!

SuperMassive Blaze'in kurucu ortaklarından biri olan Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı.

Bora Koçyiğit, görüşlerini kişisel Twitter hesabı üzerinden "Biz olarak 'a olan inancımız ile yatırımları arttırarak devam ediyoruz ama her turnuva farklı formatta oynanan turnuvalar hem bizlerin hem oyuncuların hem de izleyicilerin akıllarını ciddi şekilde karıştırıyor bana göre. wwcd - most chicken - sıralama bazlı format. Ben oyuncuların sürekli değişen formatlarda oynamaktan mutlu olduklarını hiç sanmıyorum. Keşke bu işe bir kulak verilse ve oyuncuların en mutlu oldukları format belirlenip ona göre fikslense." sözleriyle paylaştı.

Bora Koçyiğit'in belirttiği durumun aynısından PUBG profesyonel espor oyuncularından duymakta mümkün. Paylaşımın altına gelen yorumlara göz attığımızda oyuncuların da mevcut turnuva sisteminden yakındığını görüyoruz.

Organizasyonların ve takımların turnuva sisteminden bu denli yakınması acaba PUBG tarafından dikkate alınacak mı? Bu sorunun cevabını belki de kısa bir süre sonra öğrenmiş olacağız.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur İlham Aliyev Fahrettin Altun Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Fatma Girik Bülent Serttaş
Spor Diego Muslera Serdar Aziz Hakan Reçber Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bora Koçyiğit PUBG turnuva formatı hakkında fikirlerini paylaştı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 20:51:37. #1.14#

title