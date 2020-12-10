Bora Abdo kimdir? Bora Abdo kaç yaşında, nereli?

Eserleri ve hayatı ile gündem olan Bora Abdo hayatı ve eserleri ile merak edildi. Peki, Bora Abdo kimdir? Bora Abdo kaç yaşında, nereli?

BORA ABD KİMDİR?

Bora Abdo (d.1977, İstanbul), Türk öykü yazarıdır. 1995 yılından beri etkin olan yazar 1997-2009 yılları arasında bir süre yazamaya ara vermiştir.

Öyküleri Kitap-lık, Sarnıç ve Notos gibi edebiyat dergilerinde yayımlandı.

2012'de Alakarga Sanat Yayınları tarafından yayımlanan Öteki Kışın Kitabı adlı ilk öykü kitabıyla 2013 Yunus Nadi Öykü Ödülü'ne layık görüldü.Ödül sahibini belirleyen seçici kurulda Hikmet Altınkaynak, Metin Celâl, Cemil Kavukçu, Osman Şahin ve Celâl Üster yer aldı.Yazar 2015 yılında da Bizi Çağanoz Diye Biri Öldürdü - Beni Unutma Dörtlemesi I adlı eseri ile 61. Sait Faik Hikâye Armağanı'nı kazanmıştır.

Doğum tarihi: 1977 (43 yıl yaşında), İstanbul, Türkiye