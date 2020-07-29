Bor yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı (2)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde bor yüklü TIR'ın devrilme anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
29.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:02
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bor yüklü TIR'ın devrilme anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. TIR'ın yan yola girerken önünde bir otomobilin geçtiği, TIR'ın yol kenarındaki duvara çarparak devrildiği görüldü.
Kaynak: DHA