Bor ve ploporisi karıştırıp, gıda takviyesi elde ettiler

DÜZCE'de bal işleme fabrikasının müdürü İlker Ural, bal kovanlarından elde ettikleri propolis ile bor madenini karıştırarak elde ettikleri gıda takviyesinin prostatı olan erkek hastalarda PSA (Prostat Spesifik Antijen) değerinin düştüğünü gördüklerini, yapılacak tıbbi araştırmalarla bu karışımın ilaç haline gelebileceğini söyledi.

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bal işleme fabrikasının fabrika müdürü olan gıda mühendisi İlker Ural, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mükerrem Şahin ile çalışma yaptıklarını propolisi bor madeni ile birleştirerek bir damla elde ettiklerini söyledi.

Gıda takviyesi olarak hazırlanan madde hakkında bilgiler veren Ural, "Bor Türkiye'nin en önemli yer altı kaynağıdır. 2007'li yıllarda sağlık sektöründe yapılan araştırmalar borun insan sağlığına olumlu etkilerinin de olduğunu gösteriyor. Bizler kendimizin geliştirdiği bir metotla boru sentezliyoruz. Bunu üniversite, sanayi arasında bir iş birliği projesi haline getirdik. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mükerrem Şahin hocamız bize kaptanlık yapıyor. Bu şekilde elde ettiğimiz ürünü ekstraksiyondan geçmiş propolis ile birleştirerek bir karışım haline getirdik. Şuana kadar özellikle prostat problemi olan erişkin erkek hastalarda çok önemli geri dönüşler alıyoruz. Bu sonuçları araştırma hastanelerindeki hocalarımızla paylaştık. Oldukça ilgi görüyor. Umarım bu konudaki çalışmalar arttırılır. Bor ve propolis içerikli ilaçlar elde edilmeye başlar." dedi.

GIDA TAKVİYESİ

Ural, hazırlanan damlanın gıda takviyesi olduğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli üretildiğini ifade ederek, "Kombine kullanımda bor ve propolisin birlikte hem bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hem de prostat spesifik antijenini anlamlı şekilde aşağı indirdiğini gördük. Bunlar bize umut verdi. Tabii ki biz bu araştırmaları sadece sonuç olarak gözlemeyebiliyoruz. Bunların ileri düzeyde ilaç firmaları ve üniversitelerde araştırılması lazım. Kombine olarak bir gıda takviyesi olarak sağlık açısından çok iyi sonuçlar aldık. Bu gıda takviyesidir. Kesinlikle ilaç değildir" diye konuştu.

'TIBBİ ARAŞTIRMA GEREKLİ'

İlker Ural, damlayı kullanan prostat hastası yetişkinlerde PSA değerinde düşüş gördüklerini, ancak bunun tıbbi bir araştırmayla ortaya çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Prostat büyümesi olan hastalarda borpolis diyoruz biz ona bor ve propolisin karşımı ürünlerin yüksek oranda PSA değerini aşağı düşürdüğünü gördük. Biz bunun tıbbi yönünü pek bilemiyoruz. Tıbbi olarak buna etki eden ve antijeni düşüren nedir? Bunlar tıbbi araştırmaların getireceği bulgular. Ancak bir bunları sonuç olarak gördük. Bunları görünce heyecanlandık. Bunları inşallah ilaç endüstrisinde Türkiye'de insanlara faydalı olacak şekilde insanlara açık olur."



Kaynak: DHA