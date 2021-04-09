Bor madeni yüklü ikinci tren, Çin'e yola çıktı
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Bor madeni yüklü ikinci tren, Çin'e yola çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bor madeni yüklü ikinci tren, Çin'e yola çıktı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Çin'e demir yoluyla ikinci bor ihracatı yapıldığını belirterek, "Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Xi'an istasyonuna doğru yeniden yola çıktı" dedi.

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün Çin'e demir yoluyla ikinci bor ihracatı yapıldığını belirterek, "Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Xi'an istasyonuna doğru yeniden yola çıktı" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, Çin'e demir yoluyla ilk ihracatın bu yılın Ocak ayında yapıldığını hatırlatarak, "Eskişehir Kırka'dan yüklediğimiz 42 konteynerlik Boraks Pentahidrat sevkiyatımızı 800 metre uzunluğundaki blok trenle Çin'e göndermiştik. İlk parti teslimatı şubat ayı içinde Çin'in Xi'an istasyonunda müşteriye teslim edildi. Demir yoluyla ihracat Eti Maden'in lojistik ağını genişletmede bir ilk oldu" dedi.

Başarılı gerçekleştirilen sevkiyatın, Eti Maden'in alternatif oluşturma gayreti açısından da çok stratejik girişim olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:  "Kovid-19 salgınıyla birlikte küresel tedarik ve lojistik kanallarında da zaman zaman aksamalar yaşandı. Özellikle Kovid-19 nedeniyle dünya ticaretinde ve deniz taşımacılığında yaşanan yapısal bozulma, lojistik sektöründe yaşanan ekipman sıkıntıları ve buna bağlı olarak deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda geçen yılın sonlarında artan yüksek navlunlar bu yılın başından beri hala sürüyor. Deniz navlunlarının zirve yaptığı bu dönemde ihracatçılarımız da demir yoluyla daha fazla ihracat arayışına girdiler." Süveyş Kanalı'nda 23 Mart'ta meydana gelen kaza ve kanalın günlerce kapalı kalmasının alternatif ticaret yollarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:  

"Dünya ticareti sadece birkaç günde milyon dolarlık kayba uğradı. Bu durum bizlere tek bir rota ya da tek bir geçiş güzergahı üzerinden yapılabilecek ticaretin ne tür risklere gebe olduğunu da gösterdi. Küresel aşı çalışmalarıyla birlikte bu yılın başından beri imalat sektöründe ham madde talebi de artışa geçti. Bu durumun dünya ticaretine pozitif ivme kazandırdığı bir dönmede başarıyla gerçekleşen bu stratejik demir yolu deneme operasyonumuz meyvelerini de vermeye başladı. Bugün Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demir yoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Xi'an istasyonuna doğru yeniden yola çıktı. Eti Maden Çin pazarına geleneksel olarak yaptığı deniz konteyner taşımacılığının yanı sıra, gemi kiralama ve demir yolu alternatifleriyle de başarılı bir stratejik hamleyi de gerçekleştirmiş olacak." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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