Bor Madeni Satışında Tüm Zamanların Rekorunu Kırdık"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Saç, geçen yıl 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdıklarını söyledi.

Saç, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Borun bitkiler üzerindeki etkisi" konulu konferansta, 1935 yılında kurulan Eti Maden İşletmelerinin maden ve kimya sektöründe faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Dünya rezervinin yüzde 71'sine sahip oldukları bor madenini dünya pazarlarına sunduklarını anlatan Saç, şöyle konuştu:

"Bu bağlamda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 97'sini 100'den fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine ve refahına katkı sağlıyoruz. Yüzde 57'lik pazar payı ile dünya bor lideri olan Eti Maden'i yapılan yeniliklerle daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu doğal kaynağı, yer altından çıkararak katma değeri çok daha yüksek ürünlere dönüştürmeyi planlıyoruz. Kurumumuz 2017 yılını işçisiyle, memuruyla, taşeronuyla tüm çalışanlarımızın olağanüstü gayretiyle başarılı bir şekilde geride bıraktı. 2017 yılında 2,2 milyon ton bor madeni satışıyla tüm zamanların en büyük satış rekorunu kırdık. 890 milyon dolar hasılat elde edilmiş, bunun da 823 milyon doları yurt dışı satışlarından elde edilerek ülkemize döviz girmesine ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanmıştır."

"Bor ürünlerinin tarımda kullanımları hızla arttı"

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürü Münir Yahşi de geçen yıl Bandırma Bor İşletme Müdürlüğünün yaklaşık 340 bin ton bor kimyasalları satışıyla tüm zamanların rekorunu kırdığını belirterek, işletmenin geçen yılı yaklaşık 250 milyon lira ile rekor karla kapattığını vurguladı.

Bandırma Limanı'ndan 932 bin ton gibi rekor miktarda bor kimyasallarının ihraç edildiğin anlatan Yahşi, "Üretilen bor ürünlerinin tarımda kullanımları hızla arttı. Bu kapsamda tarımsal verimi ve ürün kalitesini artırma konusunda, önemli fırsatlar sunan Etidot-67 borlu gübre ürününe olan talepleri karşılamak amacıyla 2018 yılında 2. Etidot-67 fabrikasının inşaatına başlayacağız." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı ise herkesin temel felsefesinin yerli ve milli tarımı geliştirmek olduğunu belirterek, bunun için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bütçesinin yarısını tarım desteklerine ayırdığını söyledi.