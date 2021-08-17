Bor'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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Bor'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bor'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'nin Bor İlçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor İlçesi'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Bor Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında üç ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda ekili vaziyette toplamda 54 kök hint keneviri, 10 gram esrar maddesi ve uyarıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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