Booking Kırım'dan Çekildi

Turizm rezervasyon devi Booking, Kırım'a rezervasyonların kapatıldığını açıkladı.

Dünyanın turizm rezervasyon devi Booking yaptığı açıklama ile Kırım'a rezervasyonların kapatıldığını açıkladı. Daha önce Rus hükümeti tarafından Kırım'daki faaliyetleri haksız rekabet nedeniyle kısıtlanan Hollanda merkezli rezervasyon sistemi Booking, Kırım'dan resmen çekildiğini açıkladı. Booking açıklamasında Kırım'dan çekilmesinin nedenini açıklamazken, açıklamasında sadece, "Şirket, Rusya yasalarına uyum sağlamak için elinden gelen tüm imkanları kullanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da yaşanan iç savaştan sonra Kırım'da referandum yapılmış, referandum ile Kırım, Rusya'ya bağlanmıştı. Ukrayna'ya destek veren ülkeler ise referandumun meşru olmadığını dile getirerek Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiğine dair ortak tavır almışlardı. - MOSKOVA