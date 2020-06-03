Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi Zanlıların uyuşturucuları kokusu çıkmasın diye tiner döktükleri havluya sardıkları öğrenildi Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo...

03.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 10:25

Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi

Zanlıların uyuşturucuları kokusu çıkmasın diye tiner döktükleri havluya sardıkları öğrenildi

ADANA - Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek, tiner dökülmüş havluya sarılı 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Seyhan ilçesi Batı Gişeleri yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine İstanbul'dan gelen bir otobüsü durdurarak hassas burunla detektör köpekle arama yaptı. Köpeğin bagaja tepki vermesi üzerine bir sırt çantasını açıp inceleyen polisler, havluya sarılı halde 3 bin 764 uyuşturucu hap ve bonzai yapımında kullanılan 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirdi. Uyuşturucu paketlerinin sarılı olduğu havlunun ise detektör köpeğin uyuşturucunun kokusunu almasını önlemek için tiner döküldüğü tespit edildi.

Ayrıca ele geçirilen kimyasaldan 400 kilo bonzai yapıldığı da öğrenildi.

Polis, üzerinde koltuk numarası bulunmayan çantanın, yolcu listesinde ismi yer almayan Ergin Ş. (33), Ahmet Ç. ve Mahsum A'ya ait olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine şüpheli üç yolcu ile otobüsün şoförleri Emin G. ve Şükrü K'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar arasındaki şoförler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, üç yolcu ise nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı Haber
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Haber
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı Haber
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haber
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Diyarbakır'da karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 59'a yükseldi
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle bütün mahalle karantinaya alındı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Kütahya ve Kars'ta maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Annesiyle tartışan vatandaş, evin tüm kapılarını kitledi ve kendisini diri diri yaktı
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaraylı Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına düştü
Son Dakika: Türkiye'de 2 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 800'ün altına...
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle kabul edildi
Son dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Beşeri İlaçlar Uluslararası Uyum Konseyi üyeliğine oy birliğiyle...
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Dün 'Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum' diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Dün "Kitaplarımı almak için kursa gidiyorum" diyen 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Meral Akşener Hasan Polatkan Mustafa Destici
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 10:26:09. #1.14#
title