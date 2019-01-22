Bonzai Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen bir şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen B.T. isimli zanlıyla ilgili yaptıkları takip ve çalışmada söz konusu şahısla temas kuran 2 kullanıcıdan 0,57 gram bonzai ele geçirdi. İfadeleri alınan 2 şüpheli uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yaptıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, olayla ilgili B.T. gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.T., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA