Bonzai Ticaretine Adli Kontrol

Samsun'da bonzai ticareti yaptığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.G. isimli bir kişinin üzerinde 0.80 gram bonzai ele geçirdi. G.G.'nin uyuşturucuyu U.K.Y.'den aldığı tespit edildi. Olayla ilgili U.K.Y. yakalanarak gözaltına alındı ve G.G.'nin üzerinde ele geçen uyuşturucu kağıdına sarılı benzer kağıt içinde 0.72 gram bonzai ele geçti. "Uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen U.K.Y., savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN