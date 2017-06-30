Bonzai Kullanırken Fenalaşıp, Hastaneye Kaldırıldı

SİVAS'ta eski bir mezbahanede arkadaşıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullanan Mehmet Akif P., rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.



Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi'nde eski bir mezbahanede meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai kullanan Mehmet Akif P. rahatsızlandı. İsmi belirlenemeyen arkadaşı, olay yerine 200 metre mesafedeki özel bir hastaneyi arayarak yardım istedi.



İhbar üzerine olay yerine sekv edilen sağlık ekipleri, polisle birlikte girdiği mezbahanede Mehmet Akif P.'yi yerde hareketsiz buldu. Hastaneye kaldırılan Mehmet Akif P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.



Yanında bulunan arkadaşı, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



- Sivas