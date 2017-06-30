Bonzai kullanan şahıs hastaneye kaldırıldı SİVAS - Sivas'ta sentetik uyuşturucu bonzai kullandıktan sonra fenalaşan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi'nde eski bir mezbahada meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte sentetik uyuşturucu bonzai maddesi kullanan Mehmet Akif P., bir süre sonra fenalaştı. Şahsın fenalaşmasının ardından yanında bulunan arkadaşı olay yerine 100 metre uzaklıkta bulunan özel bir hastaneye giderek yardım istedi. Durumun polise haber verilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ile birlikte mezbahaya giren sağlık ekipleri, baygın halde bulunan Mehmet Akif P.'yi vatandaşların da yardımıyla sedyeyle ambulansa taşıdı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan şahıs, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şahsın bonzai kullanırken yanında bulunan arkadaşı ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.