Bonzai Kullanan Gencin İçler Acısı Hali

Gaziantep'te sentetik uyuşturucu bonzainin etkisinde olan bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Eğilir pozisyonda duran genç dakikalarca hareketsiz durdu.

Gaziantep'te çekilen görüntülerde, güpegündüz uyuşturucu madde kullanan bir gencin içler acısı hali cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Sentetik uyuşturucu madde bonzainin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan genç, bir direğin dibinde eğilir pozisyonda durdu. Gencin zaman zaman sallanması dikkat çekti. Gencin ibretlik durumu görenleri hem üzdü hem de korkuttu.

Gencin görüntüleri uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP