Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
AFRİN HAREKATI'NDA 48. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun’da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bonzai ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Oğuzhan K.'yi takibe aldı. Polisi fark edince içinde bulunduğu otomobilden inip 2 ayrı poşet içerisinde bulunan 940 gram bonzai paketini atıp kaçmak isteyen Oğuzhan K. kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve polisteki sorgusu tamamlanan Oğuzhan K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Oğuzhan K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.