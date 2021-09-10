Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri tarafından Y.Ç. isimli şahıstan 25,20 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi elde edildi. Şüpheli şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Narkotik polislerine teslim edilen Y.Ç. bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Recep Tayyip Erdoğan Tanju Özcan İbrahim Altay Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kaan Yıldırım Derya Şensoy
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Zabihullah Mücahid Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:53:04. #1.12#