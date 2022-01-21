Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da üzerinde ve evinde bonzai ele geçen bir kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da üzerinde ve evinde bonzai ele geçen bir kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları B.İ.'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 134 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.İ. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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