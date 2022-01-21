Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da üzerinde ve evinde bonzai ele geçen bir kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

CANİK, SAMSUN (İHA) - Samsun'da üzerinde ve evinde bonzai ele geçen bir kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları B.İ.'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 134 gram bonzai ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.İ. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu Madde Ticareti, Samsun, Bonzai, Canik, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title