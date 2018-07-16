Bonzai İçen Genç Hayatını Kaybetti

Bonzai içen genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu hap içtiği iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te Bonzai içtiği öne sürülen bir gencin aşırı dozdan öldüğü belirtildi.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 35 yaşlarındaki bir genç aldığı uyuşturucu haplar nedeniyle komaya girdi. Olayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, komaya giren gencin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Daha sonra olay yerine yapılan incelemenin ardından, uyuşturucu komasından ölen gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gazianep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.