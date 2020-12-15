BONUS HABERLERİ

Bonus - 8.12.2020
Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu
Bonus - 24.11.2020
MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı
Şahane Cuma'da şahane ödeme fırsatları Tüketicilere her koşulda en iyi fırsatı sunmayı hedefleyen MediaMarkt, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de "Şahane Cuma" kampanyasını güçlendiriyor. Buna göre 30 Kasım tarihine kadar İş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan verilecekken yine 30 Kasım tarihine kadar GarantiPay ile mediamarkt.com.tr'den yapılacak her 800 TL ve üzeri GarantiPay harcamasına 50 TL Bonus verilecek.
Bonus - 19.11.2020
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı
GittiGidiyor, Garanti BBVA ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı sunacak.
Bonus - 17.11.2020
Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi
Türkiye Finans Katılım Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak "Öğretmenlere Özel Destek Paketi" ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kar paylaşım oranları, e-ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek eksta bonus puanlar, indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok faydayı bir arada sunacak.
Bonus - 13.11.2020
GarantiPay ile uzaktan ödeme imkanı artık mağazalarda
İlk etapta Beymen mağazalarında hayata geçen yeni uygulamayla, mağazada olan veya uzaktan ödeme yapmak isteyen müşterilerden sadece telefon numarası veya kimlik numarası alınarak, kasaya gitmelerine gerek kalmadan BonusFlaş'tan GarantiPay ile ödeme yapabilmeleri sağlanıyor.
Bonus - 12.11.2020
Garanti BBVA'dan Bonus Check-up hizmeti
Garanti BBVA'nın kredi kartı Bonus, kart başvurusu olumlu sonuçlanmayan müşterilerini finansal açıdan bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bonus Check-up uygulamasını hizmete sundu.
Bonus - 9.11.2020
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak
Bonus - 7.11.2020
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?
Bonus - 16.10.2020
Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti
İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Bonus - 16.10.2020
Menajeri, Kalinic'in Beşiktaş'a neden transfer olmadığını anlattı: Ekonomileri bozuk ve Avrupa'da yoklar
Bonus - 7.10.2020
Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı
Şekerbank'ın açıklamasına göre, salgın sürecinde eczacılara destek veren ve onlara özel EczaKart kredi kartı sunan Banka, desteğini SGK ödemelerine ek bonus desteği ve avantajlı kredi paketleriyle sürdürüyor.
Bonus - 6.10.2020
Son dakika haberleri! Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı - BALIKESİR
Bonus - 6.10.2020
Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu
Garanti BBVA, kullanıcıların kolayca sahip olacakları, internette güvenle alışveriş yapabilecekleri ön ödemeli Bonus Piu sanal kartını pazara sundu.
Bonus - 6.10.2020
Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN)
VEDAT MURİÇ TRANSFERİ RAHATLATTI Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriç, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.
Bonus - 30.9.2020
Garanti BBVA'dan kart bilgileri gizli son teknoloji kredi kartı
Garanti BBVA, üzerinde kart numarası, son kullanım tarihi, güvenlik kodu bilgileri yer almayan Bonus Diji ile kredi kartı güvenliğine yeni bir boyut getiriyor.
Bonus - 29.9.2020
Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi.
Bonus - 29.9.2020
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı
RAHMİ 2 MİLYON TL'YE ALINDITrabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.
Bonus - 25.9.2020
Garanti BBVA'da, Bonus kredi kartı almak artık tamamen dijital
Garanti BBVA, müşterilerinin en çok kazandıran Bonus kredi kartı başvuru ve onay sürecini, bonus.com.tr sitesi üzerinden tamamlayacağı ve sanal kartlarını hemen kullanabilecekleri yeni bir dönem başlattı.
Bonus - 25.9.2020
Son dakika haberi | Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz." Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi: "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir.
Bonus - 23.9.2020
Son dakika haberi:
Sörloth'un transfer bedeli Anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı açıklandı: "Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir.
Bonus - 22.9.2020
Trabzonspor, Sörloth'un transferinin gerçekleştiğini açıkladı
Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi: "Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir.
Bonus - 22.9.2020
Alexander Sörloth resmen Leipzig'de
2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.
Bonus - 22.9.2020
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak
Bonus - 19.9.2020
Roma Vida'yı istiyor, Vida ise kararsız
Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida'nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş'ta ve İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi.