BONUS HABERLERİ

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Bonus Haberleri

Bonus haber, Bonus son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Bonus: Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdiBonus - 15.12.2020
Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi
Bonus: Mehmet Büyükekşi: 'Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz'Bonus - 13.12.2020
Mehmet Büyükekşi: "Bu sezon Avrupa kupalarını hedefliyoruz"
Bonus: Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyorBonus - 11.12.2020
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor
Bonus: Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandıBonus - 10.12.2020
Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden 1 milyon euro daha kazandı
Bonus: Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası dolduBonus - 8.12.2020
Lazio, 20 yıl sonra Şampiyonlar Ligi gruplarından çıktı! Fenerbahçe'nin kasası doldu
Bonus: Kilise bile kurduran kraliyet gelinleriBonus - 29.11.2020
Kilise bile kurduran kraliyet gelinleri
Bonus - 24.11.2020
MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" şahane indirimlerle başladı
Şahane Cuma'da şahane ödeme fırsatları Tüketicilere her koşulda en iyi fırsatı sunmayı hedefleyen MediaMarkt, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de "Şahane Cuma" kampanyasını güçlendiriyor. Buna göre 30 Kasım tarihine kadar İş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan verilecekken yine 30 Kasım tarihine kadar GarantiPay ile mediamarkt.com.tr'den yapılacak her 800 TL ve üzeri GarantiPay harcamasına 50 TL Bonus verilecek.
Bonus: Son dakika haberi | Vedat Muriç 2'nci kez baba olduBonus - 20.11.2020
Son dakika haberi | Vedat Muriç 2'nci kez baba oldu
Bonus - 19.11.2020
GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı
GittiGidiyor, Garanti BBVA ile yapılan iş birliği kapsamında kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı sunacak.
Bonus - 17.11.2020
Son dakika ekonomi: Türkiye Finans'tan öğretmenlere özel destek paketi
Türkiye Finans Katılım Bankası, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oluşturduğu ve 30 Kasım'a kadar geçerli olacak "Öğretmenlere Özel Destek Paketi" ile öğretmenlere ve eğitimcilere avantajlı bireysel finansman imkanlarının yanı sıra rekabetçi kar paylaşım oranları, e-ticaret alışverişlerinde kullanılabilecek eksta bonus puanlar, indirimli tamamlayıcı sağlık sigortası gibi birçok faydayı bir arada sunacak.
Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi
Bonus: Bankacılıkta yatırımlar ve geliştirmeler mobil odaklı olmaya devam edecekBonus - 17.11.2020
Bankacılıkta yatırımlar ve geliştirmeler mobil odaklı olmaya devam edecek
Bonus - 13.11.2020
GarantiPay ile uzaktan ödeme imkanı artık mağazalarda
İlk etapta Beymen mağazalarında hayata geçen yeni uygulamayla, mağazada olan veya uzaktan ödeme yapmak isteyen müşterilerden sadece telefon numarası veya kimlik numarası alınarak, kasaya gitmelerine gerek kalmadan BonusFlaş'tan GarantiPay ile ödeme yapabilmeleri sağlanıyor.
Bonus - 12.11.2020
Garanti BBVA'dan Bonus Check-up hizmeti
Garanti BBVA'nın kredi kartı Bonus, kart başvurusu olumlu sonuçlanmayan müşterilerini finansal açıdan bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bonus Check-up uygulamasını hizmete sundu.
Bonus: Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacakBonus - 9.11.2020
Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak
Bonus: Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?Bonus - 7.11.2020
Baba filmi hakkında az bilinen 10 ilginç bilgi! Efsane yapım, New York'ta tuvaletleri nasıl tıkadı?
Bonus: Ali Koç: 'Emre inanıyorum ki uzun yıllar burada olacak' -2-Bonus - 28.10.2020
Ali Koç: "Emre inanıyorum ki uzun yıllar burada olacak" -2-
Bonus: Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardıBonus - 25.10.2020
Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı
Bonus - 16.10.2020
Tottenham, Swansea City'den Joe Rodon'u transfer etti
İngiltere basınında Tottenham'ın bu transfer için Swansea City'ye bonuslarla birlikte 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
Bonus: Ahmet Nur Çebi: 'Sergen hoca sözleşme uzatmak isterse biz hazırız' -3-Bonus - 16.10.2020
Ahmet Nur Çebi: "Sergen hoca sözleşme uzatmak isterse biz hazırız" -3-
Bonus: Menajeri, Kalinic'in Beşiktaş'a neden transfer olmadığını anlattı: Ekonomileri bozuk ve Avrupa'da yoklarBonus - 16.10.2020
Menajeri, Kalinic'in Beşiktaş'a neden transfer olmadığını anlattı: Ekonomileri bozuk ve Avrupa'da yoklar
Bonus: Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdiBonus - 13.10.2020
Başkan Adam Silver, tüm NBA çalışanlarına 1000 dolar ikramiye verdi
Bonus - 7.10.2020
Şekerbank, Türk Eczacıları Birliği ile protokol imzaladı
Şekerbank'ın açıklamasına göre, salgın sürecinde eczacılara destek veren ve onlara özel EczaKart kredi kartı sunan Banka, desteğini SGK ödemelerine ek bonus desteği ve avantajlı kredi paketleriyle sürdürüyor.
Bonus: Balıkesirspor'dan kadroya 11 takviyeBonus - 6.10.2020
Balıkesirspor'dan kadroya 11 takviye
Bonus: Son dakika haberleri! Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı - BALIKESİRBonus - 6.10.2020
Son dakika haberleri! Balıkesirspor transfer tahtasını açarak 11 futbolcuyla anlaştı - BALIKESİR
Bonus - 6.10.2020
Garanti BBVA, internette alışveriş için Bonus Piu'yu pazara sundu
Garanti BBVA, kullanıcıların kolayca sahip olacakları, internette güvenle alışveriş yapabilecekleri ön ödemeli Bonus Piu sanal kartını pazara sundu.
Bonus: Fenerbahçe, 18 futbolcu transfer ettiBonus - 6.10.2020
Fenerbahçe, 18 futbolcu transfer etti
Bonus - 6.10.2020
Fenerbahçe transfer şampiyonu (YENİDEN)
VEDAT MURİÇ TRANSFERİ RAHATLATTI Sarı-lacivertli ekipten İtalya'nın Lazio ekibine giden Vedat Muriç, transferde sarı-lacivertli kulübün elini rahatlattı. Kosovalı golcü futbolcu, 17.5 milyon Euro bonservis + 2.5 milyon Euro bonus karşılığında Lazio'ya transfer oldu.
Bonus: Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattıBonus - 5.10.2020
Marcao'dan vazgeçen Roma, Manchester United'dan Smalling'i kadrosuna kattı
Bonus: Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçtiBonus - 5.10.2020
Dimitris Pelkas, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti
Bonus: İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a diktiBonus - 2.10.2020
İngiliz devi Tottenham, gözünü Merih Demiral'a dikti
Bonus: Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna kattıBonus - 1.10.2020
Barcelona, Ajax'tan Sergino Dest'i kadrosuna kattı
Bonus: Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyorBonus - 30.9.2020
Beşiktaş, Nikola Kalinic'i hafta sonu İstanbul'a getirmeyi planlıyor
Bonus: Son dakika haberleri! Muriqi sağlık kontrolünden geçtiBonus - 30.9.2020
Son dakika haberleri! Muriqi sağlık kontrolünden geçti
Bonus - 30.9.2020
Garanti BBVA'dan kart bilgileri gizli son teknoloji kredi kartı
Garanti BBVA, üzerinde kart numarası, son kullanım tarihi, güvenlik kodu bilgileri yer almayan Bonus Diji ile kredi kartı güvenliğine yeni bir boyut getiriyor.
Bonus - 29.9.2020
Uğurcan transferini bitiremeyen Rennes, Gomis'i aldı
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için de 12 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus teklifinde bulunan Rennes, farklı menajerlerin devreye girmesi nedeniyle bu transferden vazgeçerek Gomis'i renklerine bağlamaya karar verdi.
Bonus - 29.9.2020
Trabzonspor, Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı
RAHMİ 2 MİLYON TL'YE ALINDITrabzonspor,  sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.
Bonus: Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardıBonus - 27.9.2020
Fenerbahçe, Diego Perotti ve Ze Luis'in kulüpleriyle prensip anlaşmasına vardı
Bonus: Altınordu'nun son pırlantası Ravil TagirBonus - 26.9.2020
Altınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir
Bonus - 25.9.2020
Garanti BBVA'da, Bonus kredi kartı almak artık tamamen dijital
Garanti BBVA, müşterilerinin en çok kazandıran Bonus kredi kartı başvuru ve onay sürecini, bonus.com.tr sitesi üzerinden tamamlayacağı ve sanal kartlarını hemen kullanabilecekleri yeni bir dönem başlattı.
Bonus - 25.9.2020
Son dakika haberi | Fenerbahçe, Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna kattı
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanzanyalı futbolcunun bu sezon için kiralandığını, bonservisinin sezon sonu alınacağı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır. Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz." Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada ise transfer bedeline ilişkin şunlar kaydedildi: "Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Aston Villa kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 avro bonus bedeli Aston Villa kulübüne ödenecektir.
Bonus: Son dakika haberi | Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattıBonus - 25.9.2020
Son dakika haberi | Fenerbahçe, Samatta'yı kadrosuna kattı
Bonus: Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştıBonus - 24.9.2020
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı
Bonus - 23.9.2020
Son dakika haberi:
Sörloth'un transfer bedeli Anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı açıklandı: "Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir.
Bonus: Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdiBonus - 23.9.2020
Cavani Fenerbahçe'den 4 yıllık 17 milyon euro isteyince görüşmeler sona erdi
Bonus: Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecekBonus - 23.9.2020
Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek
Bonus - 22.9.2020
Trabzonspor, Sörloth'un transferinin gerçekleştiğini açıkladı
Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Crystal Palace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi: "Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon avro bonus ödenecektir.
Bonus: Son Dakika: Alexander Sörloth resmen Leipzig'deBonus - 22.9.2020
Son Dakika: Alexander Sörloth resmen Leipzig'de
Bonus - 22.9.2020
Alexander Sörloth resmen Leipzig'de
2-Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2.000.000.-EUR bonus ödenecektir.
Bonus: Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacakBonus - 22.9.2020
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak
Bonus: Vedat Muriqi koronavirüse yakalandı! Ekim ayının ortasına kadar oynayamayacakBonus - 21.9.2020
Vedat Muriqi koronavirüse yakalandı! Ekim ayının ortasına kadar oynayamayacak
Bonus - 19.9.2020
Roma Vida'yı istiyor, Vida ise kararsız
Beşiktaş'ın yüksek maliyeti nedeniyle Vida'nın gidişine izin vermesine rağmen Vida, Beşiktaş'ta ve İstanbul'da mutlu olduğunu söyledi. İstanbul'da kendine ev de alan tecrübeli oyuncu için Roma 3 milyon Euro artı bonuslar olmak üzere 3 yıllık bir sözleşme önerdi.
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Şu an buradasınız: Bonus Haberleri | Bonus Haber - Haberler - Bonus haberleri, son dakika bonus haber ve gelişmeleri burada. Emre Belözoğlu, Mesut Özil transferi için bizzat devreye girdi.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:16:00. #1.15#
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