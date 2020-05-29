"Bonus Kazandınız, Para Kazandınız" Reklamlarına Dikkat!
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"Bonus Kazandınız, Para Kazandınız" Reklamlarına Dikkat!

Koronavirüs salgını nedeniyle her yaştan kullanıcı internete her zamankinden daha fazla giriyor. Kredi kartlarının internete açılıp aktif olarak kullanıldığı dönemde özellikle çocuklar gibi deneyimsiz kullanıcılar kötü niyetli kişilerin hedefinde.

29.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:50

Koronavirüs salgını nedeniyle her yaştan kullanıcı internete her zamankinden daha fazla giriyor. Kredi kartlarının internete açılıp aktif olarak kullanıldığı dönemde özellikle çocuklar gibi deneyimsiz kullanıcılar kötü niyetli kişilerin hedefinde. "Bonus kazandınız, para kazandınız" gibi reklamlarla kullanıcının kredi kartı ve diğer kişisel bilgileri ele geçiriliyor. Siber güvenlik uzmanı bu konuda uyarıyor!

Hesaba Para Yatırıyorlar Ama Blokeli!

Yeni normal hayata başladık, eskisi gibi olmasa da birçok yer yakında açılacak. Bu zorlu dönemde milyonlarca insan eve kapandı, iş ve eğitim evden sürdürülüyor. Dolayısıyla internet kullanımı artış gösterdi. Özellikle gençler, çocuklar internette daha fazla vakit harcamaya başladı. İnternette her zamakinden daha çok zararlı içerikler görmeye başladık. Kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin ilgi gösterdiği bahis siteleri, bunlardan biri. Yasa dışı bahis siteleri internete çeşitli reklamlar vererek kullanıcıları çekmeye, kadırmaya çalışıyor. Sanal ortamda bahis oynayanların hesabına önce 200-300 TL yatırılıyorlar, bu para katlanarak artıyor ancak blokeli. Kişi, para çekemediği gibi kazanma hırsına kapılıyor, kredi kartı bilgilerini paylaşmaya başlıyor. Dolandırıcılar kredi kartı bilgilerini ele geçirip limiti sıfırlıyor.

Aramada En Üst Sıralarda Çıkıyorlar!

Emekli Polis Adli Bilişim Suçları ve Siber Güvenlik Uzmanı İsa Altın, at yarışı, futbol, sanal oyunlar gibi çeşitli yasa dışı bahis sitelerinin maddi ve manevi yaptırımlar uyguladıklarını söylüyor. Sunucuları yurt dışında olan siteler tamamen terör örgütüne çalışıyor yani gelen paralar direkt terör örgütlerine aktarılıyor. Arama motorlarına reklam vererek üst sıralarda çıkmayı başaran sitelerin işleyişine ilişkin olarak Altın, "At yarışı, futbol, sanal oyunlar gibi çeşitli bahis siteleri mevcut. Burada en önemli şey annenin babanın hiçbir bilgisi olmadığı halde, mali suçları araştırma komisyonu bu sitelere ulaştığında günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Kredi kartlarına bloke koyuluyor, siteler o kartları boşaltıyor. Aileler günlerce süren hukuk mücadelesi veriyor. Mağdur oluyorlar. Arama motorlarına reklam veriyor bu siteler. Oyunların içine gizlenen linklere yönlendiriyorlar. 200 lira bonus kazandınız gibi tuzaklarla bunları cezbediyorlar. Daha sonra '58 bin lira kazandınız, 3 bin lirası vergidir göndermeniz gerekiyor' diyorlar. Daha sonra o parayı göndermeyenleri icra tehdidi ile 'avukat yolda evinize geliyor, icra uygulanacak' diyerek insanları tedirgin ediyorlar." diyor.

Yılda 40 Milyon Kişi Mağdur!

Bu sitelere yılda yaklaşık 40 milyon kişi para kaptırıyor. Yasa dışı bahis oynamak suç olduğundan, aileler şikayetçi olamıyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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