Bonucci'nin 2019-20 Sezonu En İyi Anları İtalyan ekibe katıldığı ilk günden itibaren takımın demirbaşları arasına giren ve İtalyan kulübüyle toplamda 14 kupa kazanan Leonardo Bonucci'nin Juventus formasıyla bu sezonki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

İtalyan ekibe katıldığı ilk günden itibaren takımın demirbaşları arasına giren ve İtalyan kulübüyle toplamda 14 kupa kazanan Leonardo Bonucci'nin Juventus formasıyla bu sezonki en iyi anlarını Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout