Bonservisi Elinde Olan Reyes, Fenerbahçe'ye 'Evet' Dedi

Sarı lacivertli kulübün izleme ekibinin Phillip Cocu'nun isteği üzerine Porto ile sözleşmesi sona eren Diego Reyes'i buldukları öğrenildi.

Hollandalı teknik adamın Reyes ismini olumlu bulduğu ve yönetimin 25 yaşındaki oyuncuya 3 senelik kontrat ve yıllık 2 milyon euro garanti ücret teklifi yaptıkları belirtildi.

Reyes ilk olarak düşünmek için süre isterken, şu ana kadar bundan daha iyi bir teklif almadığı için Sarı-Lacivertliler'e olumlu cevap verdiği ileri sürüldü. (Star)