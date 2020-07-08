Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Streeck'ten korona tespitleri
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Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Streeck'ten korona tespitleri

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hendrik Streeck, korona virüs pandemisine ilişkin yaptığı genel değerlendirmede "İnsanlara bu salgın sebebiyle haddinden fazla korku pompalandı.

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Streeck'ten korona tespitleri
08.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:41

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hendrik Streeck, korona virüs pandemisine ilişkin yaptığı genel değerlendirmede "İnsanlara bu salgın sebebiyle haddinden fazla korku pompalandı. Yanlış sayılar üzerinden ulaşılan tezler inandırıcı olamaz. Virolojik açıdan okulların açılmasında hiçbir mahzur görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü ve Almanya'nın en tanınmış virologlarından 42 yaşındaki Prof. Dr. Hendrik Streeck, pandemi prosesinin başlangıcından itibaren yeni tip korona virüs (Covid-19) hususundaki yaklaşımlarıyla adeta gönüllere taht kurdu. Ünlü virolog Streeck, henüz pandeminin başlarında Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki vak'a sayılarının çokluğu sebebiyle Almanya'nın Vuhan'ı olarak da nitelenen Heisenberg şehrinde yaptığı araştırmayla gündeme gelmişti. Araştırma neticesinde Heisenberg'deki nüfusun yüzde 15'inin yeni tip korona virüse karşı bağışıklık tesis ettiği ortaya çıkmış, Streeck de araştırmanın neticelerini açıkladıktan sonra "Karantinanın kademeli olarak kaldırılabileceğini" söylemişti.

Streeck, mart ayında haftalık haber dergisi Stern'e yaptığı açıklamada "Karantina kararının çok acele alındığı kanaatindeyim" diyerek Almanya'da yayımlanan günlük gazete Die Welt'e verdiği röportajında da Alman hükümetinin korona ile mücadelesini tenkit etmişti. Pandemi ile alakalı dünyadaki ana akıma muhalif fikirleri savunan virolog ve epidemiyologlar umumiyetle medyadan dışlanırken Streeck, Almanya'daki bazı TV programlarına davet edildi. Ancak bu programlarda kendisine kaba davranıldığı gibi fikirlerini yeterince açıklamasına da izin verilmedi. Bütün bu gelişmelerden sonra meşhur virolog birkaç ay boyunca ortalıktan kayboldu ama temmuz ayında sessizliğini bozdu.

Bonn Üniversitesi Viroloji Enstitüsü Direktörü Profesör Hendrick Streeck'in yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili tespitleri ise şöyle:

Pandemi sürecinde insanlara çok fazla korku aşılandığına değinen Streeck, "Bu pandemide korkularla fazlasıyla meşgul oluyoruz. İnsanlara bu salgın sebebiyle haddinden fazla korku pompalandı. Korku, manipülasyona açık bir mevzudur" dedi. Dünyadaki pandemi sayılarının yanlış olduğuna dair süren tartışmalara ise "yanlış sayılar üzerinden ulaşılan tezler inandırıcı olamaz" ifadelerini kullandı. Maske takmanın kullanımındaki yanlışlara değinen Streeck "Pandeminin başlangıcında insanlar maske takmanın lüzumsuzluğu hususunda kesin bir dille ikaz edilmişti. Şimdi ise bunun sebepleri hala aynı ama tam tersine hareket ediliyor. İnsanlar maskeleri katlayıp ceplerine sokuyor, mütemadiyen elledikleri maskeleri yeniden ağızlarına takarak haftalarca yıkamadan kullanıyor. Bu maskeler; bakteri ve mantarların rahatlıkla üreyebilmesi için harika bir ortam sağlıyor" diye konuştu. Okulların açılması noktasında tartışmalar sürerken Streeck, okulların açılmasında hiçbir sıkıntı görmediğini ifade ederek "Çocuklar, hiçbir zaman virüsü en çok yayanlar sınıfına dahil edilemez. Virolojik olarak her şey ortada Okullar ile ilgili karar, politik olarak alınmalıdır. Bilhassa hastanelerde çalışan insanlar ya da mağaza tezgahtarları ile mukayese edecek olursak öğretmenler de hiçbir zaman diğer meslek gruplarından daha fazla enfeksiyon riski taşımamaktadır. Virolojik açıdan okulların açılmasında hiçbir mahzur görmüyorum" dedi. ABD'deki korona virüs pandemisini yorumlayan Streeck "Amerika'nın durumu da dünyanın geri kalanından farklı değil. Virüste zirve aşıldı ve bundan böyle enfeksiyon sayıları aşağı inmeye devam edecek" dedi. Son olarak pandeminin Almanya'nın sağlık sistemine etkilerini değerlendiren Streeck "Olup biten her şey, en azından çok aşırı derecede pahalıya mal oldu. Hastaneler hiçbir zaman dolmadığı halde sağlık personeli tam kadro oradaydı" dedi. - BONN

Kaynak: İHA

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