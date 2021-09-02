Bonesmen, Rusya pazarına giriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bonesmen, Rusya pazarına giriyor

Bonesmen, Rusya pazarına giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, lüks giyim markası olan Bonesmen'i Rusya pazarına sunmaya hazırlanıyor.

Moda tasarımcısı Dinçer Kosovalı, lüks giyim markası olan Bonesmen'i Rusya pazarına sunmaya hazırlanıyor. Online satış kanalları aracılığıyla başta ABD, Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm dünyaya satış yaptıklarını kaydeden Dinçer Kosovalı, sıradan olmayan ve el işçiliği tasarımları sayesinde çok fazla dikkat çektiklerini söyledi. Kosovalı, kalitelerine rağmen ürün fiyatlarının uygun olduğunu vurgulayarak, "Segmentimizde rakibimizin olmadığını düşünüyorum" dedi.

Kafkas asıllı genç moda tasarımcısı ve tanınmış kişi Dinçer Kosovalı, 'Bonesmen' markasıyla özel tasarımlarını online satış kanallarında tüm dünyayla buluşturuyor. Avrupa ve Amerika'da uzun yıllar yaşadıktan sonra İtalya ve Fransa'da moda tasarımı konusunda eğitimler alan Bonesmen'in CEO'su Dinçer Kosovalı, 2019'da Amsterdam'da kurduğu şirketle erkek ve kadın giyiminde özel bir kitleye hitap ettiğini belirtti. Online satış gerçekleştirdikleri için henüz bir fiziki mağazaları olmadığını kaydeden Dinçer Kosovalı, uzun bir bekleyişten sonra 2022 yılında Rusya pazarına girmeye hazırlandıklarını söyledi.

"Çok fazla dikkat çektik ve dünyada birçok tanınmış insan tarafından fark edildi"

Online satış kanalları sayesinde başta ABD, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere tüm dünyaya satış yaptıklarını söyleyen Dinçer Kosovalı, "Sanırım aktif olarak satış yapmadığımız tek coğrafya Rusya kalmıştı. Rusya tüketim olarak hem uluslararası bir ülke konumunda hem de dünyanın önde gelen elit kesimlerini içinde barındırıyor. Ürünlerimiz benim kontrolümde bir tasarım ekibi tarafından hazırlanıyor. Üretim konusunda profesyonel çözüm ortaklarımızla hareket ediyoruz. 'Kurukafa ve kemikler' görseli ana temamız. Tasarımlarımız çok kısa zamanda fark ediliyor. Sıradan olmayan ve üzerinde çok fazla el işçiliği olan tasarımlar yapıyoruz. Bu yüzden çok fazla dikkat çektik ve dünyada birçok tanınmış insan tarafından fark edildi" dedi.

Bonesmen ürünlerine nasıl ulaşılır?

Dinçer Kosovalı, Bonesmen ürünlerine dünyanın her yerinden ulaşılabildiğini aktararak, "Bonesmen'in yayılması için Rusya'da tanınmış; Philipp Kirkorov, Dima Bilan, Sergey Lazarev, Polina Gagarina, Olga Buzova, Ani Lorak, Svitlana Loboda, Egor kreed, GeeGun, Morgenshtern ve Timati gibi ünlü isimlere reklam çalışmaları götürmeye hazırlanıyoruz. Aklımızda Rusya'nın en büyük markası Lada ile de bir ortak çalışma projesi var. Bu şekilde Bonesmen Rusya'da daha çabuk ve hızlı tanınacaktır. Ayrıca bu çalışmalar doğrultusunda Ukrayna, Azerbaycan, Bulgaristan ve Kazakistan'da bizi tanıma fırsatı yakalayacak. Bizim çizgimizde lüks ve sıra dışı tasarımlara sahip ve uygun fiyatlı başka bir marka yok. Bu nedenle segmentimizde rakibimizin olmadığını düşünüyorum. Tüm dünyada el emeğiyle butik olarak ürettiğimiz lüks T-shirt, sweatshirt, jean, hoodie, şapka, deri mont, ayakkabı ve aksesuarlarla ilgi görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Bonesmen, Rusya pazarına giriyor
Bonesmen, Rusya pazarına giriyor
Bonesmen, Rusya pazarına giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Sergen Yalçın Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bonesmen, Rusya pazarına giriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 10:14:54. #1.14#

title