Bond 25 Filminin Londra'daki Çekimlerinden 'Ciddi' Görseller Paylaşıldı

Sinema sektörünün eskimeyen aksiyon filmi serilerinden 007 James Bond'un 25. filminin çekimleri Londra'da yapılıyor. Her filminde adından söz ettirmeyi başaran ve fazlasıyla beğenilen, artık bir klasik haline gelmiş olan filmin çekimleri Jameika ve İngiltere'de bulunan Pinewood stüdyolarında yapılıyor. Çekimlerin İngiltere ayağı devam ederken film ekibi, setten bazı görüntüleri orijinal Twitter hesapları üzerinden paylaştı. Paylaşılan görüntülerde James Bond'a hayat veren Daniel Craig'in ciddi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Film ekibi, bu resimlerin haricinde, serinin 25. filmiyle ilgili bir de kısa video paylaştı. Paylaşılan bu videoda da Craig'in ciddiyeti dikkatlerden kaçmadı.

Bir kez daha adından ciddi anlamda söz ettirecek olan James Bond serisinin 25. filmi, 2020 yılı içerisinde vizyona girecek.