Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak
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Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak

04.11.2020 08:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 08:10
Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak

DÜZCE'de doğuştan bedensel engelli olan Zeynep Öztürk (8), boncuktan yaptığı bileklikleri satarak, para biriktirmeye başladı.

DÜZCE'de doğuştan bedensel engelli olan Zeynep Öztürk (8), boncuktan yaptığı bileklikleri satarak, para biriktirmeye başladı. Zeynep sattığı bilekliklerden elde ettiği gelirle köy okullarında eğitim gören çocuklara bot, mont ve tablet almak istediğini söyledi. 

Karahacımusa Mahallesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli Zeynep Öztürk, köy okullarında okuyan yaşıtlarının çektiği zorlukları görünce boncuktan bileklik yaparak, satmaya başladı. Kendi yaşadığı tüm zorlukları bir kenara bırakan Zeynep Öztürk, bileklikleri satarak, elde edeceği gelirle köy okullarındaki çocuklara bot, mont ve tablet gibi ürünler almak istiyor. 

'BÜYÜKLERİMİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM'Yaşıtlarına yapılan yardımlarla mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Öztürk, "Değişik şekillerde, değişik renklerde bileklik yapıyorum. Bilekliklerden gelen paralarla köy okullarındaki kardeşlerimize bot, mont, tablet gibi şeyler alacağım. Bağış yapmayacağım, ben alacağım ve hediye edeceğim. Bu tip yardımlar kardeşlerimizi çok sevindiriyor. Bu tür yardımların devamlı yapılması gerekiyor. Büyüklerimin desteklerini bekliyorum." dedi. 

'ZEYNEP YAPABİLİYORSA HERKES YAPABİLİR'

Murat Öztürk ise kızı Zeynep ile gurur duyduğunu ve oldukça duygulandığını ifade ederek, "Doğuştan bedensel engelli ama rabbime şükürler olsun böyle bir evladımız var. Çok akıllı, bizi gururlandırıyor. Her zaman böyle güzel işler yapıyor. Merhametli olmasını da çok seviyorum. Biz de destek oluyoruz. İlk yaptığı bilekliği ben aldım. Ardından dedesi aldı. Şu ana kadar bütün akrabalarını arayarak, satış yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar 30 tane sattı, 50 sipariş aldı. Bu başlangıç olsun, Zeynep yapabiliyorsa herkes yapabilir" diye konuştu. 


Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak
Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak
Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak
Boncuktan yaptığı bileklikleri satarak yaşıtlarına destek olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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