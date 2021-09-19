Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu - Haberler
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Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu

İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Haberler | Yerel

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu Erzincan'ın Tatlısu köyünde 'Karabaş' isimli köpek ile 'Boncuk' isimli yavru kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor.

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tatlısu köyünde 'Karabaş' isimli köpek ile 'Boncuk' isimli yavru kedinin dostlukları görenleri şaşırtıyor.

'Karabaş' ve 'Boncuk'un sıkı dostlukları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bu sıcak dostluk, görenler yüzünde tebessüm oluşturdu. Kedi ve köpeğin yaşadığı bu dostluk, insanlara kavga etmeden ve birbirine zarar vermeden bir arada yaşamanın da güzel örneğini sergiliyor.

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu

Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu
İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Boncuk ile Karabaş'ın iç ısıtan dostluğu - Haberler
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