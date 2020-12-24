BonaBant'tan özel üretim koli bandı
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BonaBant'tan özel üretim koli bandı

24.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:48
BonaBant'tan özel üretim koli bandı

MERSİN (İHA) – BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, özel üretim koli bandında ciddi talep aldıklarını belirterek, istenilen renkte ve ebatta koli bandı üreterek tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

MERSİN (İHA) – BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, özel üretim koli bandında ciddi talep aldıklarını belirterek, istenilen renkte ve ebatta koli bandı üreterek tüketiciye ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin koli bandı üretiminde lider markaları arasında yer alan ve Mersin'de 2018 yılından bu yana akrilik koli bandı üretimi yapan BonaBant, standart koli bandı üretiminin yanında özel üretim ile istenilen genişlik, uzunluk ve renkte bant üretimi yapıyor. Son teknoloji makine ve ekipmanlarla bant sektöründe öncü olmayı başaran firma, Türkiye'de bant üretimi alanında ciddi bir açık kapatıyor.

Özellikle İtalya ve Çin üretimi olan makinelerle günde bin koli üretim yapan firma, yoğun talepler sonrasında istenilen ölçülerde belli adedi aştıktan sonra özel üretim yapabiliyor. Özel ebat noktasında ciddi bir talep aldıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, "Kısa sürede büyük ivme yakaladığımız sektörümüzde özel üretim noktasında ciddi talepler alıyoruz. Özellikle ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından özel ebat bantlara ihtiyaç duyuluyor. Biz de bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirli bir adet aşımından sonra istenilen renk ve ebatlarda üretilen bantları tüketiciye ulaştırıyoruz. Günde bin koliye kadar bant üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu rakam her geçen gün artış gösteriyor. Türkiye'de ürün yelpazemiz ve yenilikçi anlayışımız ile büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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