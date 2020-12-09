BonaBant narenciyeli bant üretecek
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BonaBant narenciyeli bant üretecek

09.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:17
BonaBant narenciyeli bant üretecek

Bant sektöründe Türkiye'nin öncü firmalarından olan BonaBant, Mersin'in simgelerinden olan narenciyeyi öne çıkartarak portakallı bant üretecek.

Bant sektöründe Türkiye'nin öncü firmalarından olan BonaBant, Mersin'in simgelerinden olan narenciyeyi öne çıkartarak portakallı bant üretecek.

İki yıl önce Mersin'de faaliyetlerine başlayan ve bant sektöründe Türkiye'nin dışa bağımlılığının önünü kesme hedefi ile çalışmalarını ara vermeden sürdüren Nida Beyoğlu Arslan yönetimindeki BonaBant, Mersin'in narenciyesini yaşatarak çeşitli dünya ülkelerine portakallı ve limon aromalı bant ihracatı yapacak.

Mersin'in değerlerine sahip çıkmak için projede sona yaklaştıklarını belirten BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, "2 yıl önce büyük bir gayretle girdiğimiz bant sektöründe büyük bir ivme yakalayarak ilklere imza atmaya devam ediyoruz. BonaBant ve Zorobant markalarımız ile dünya pazarında Mersin'i gururla temsil ediyoruz. Narenciyesi ile meşhur olan kentimizin değerlerini yaşatmak için portakallı ve limonlu bant ile sektöre renk ve yenilik katma hedefimize ulaştık. Proje şimdiden yoğun ilgi gördü. Yakın zamanda portakallı ve limonlu bantlarımızı gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarında kullanıcıları ile buluşturacağız. BonaBant olarak inovasyona çok önem veriyor ve sektörde yerimizi sağlamlaştırabilmek adına inovatif ürünlerin pazarda daha çok yer almasını hedefliyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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